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Şerit İhlali Cezası Ne Kadar?

Emniyet şeridi ihlali sonucu, geçiş üstünlüğü bulunmakta olan araçlara yol verilmemesi gibi durumlarda kurala uymayan sürücü cezalandırılmaktadır. Bu cezaya ise güvenlik şeridi cezası ismi verilmektedir. Emniyet şeridi ihlalinin asıl hedefi son yıllarda trafik yoğunluğundan kaçınılmasıdır ve bunun alışkanlık haline getirilmesidir. Ancak bu bölge keyfi kullanılır ise ceza kesilmektedir. Çünkü bu noktada hastaneye yetişmesi gereken birinin veya yakalanması gereken bir suçluyu yakalamaya çalışan polisin önüne geçilebilmektedir. Böyle bir durum ise oldukça can sıkıcı bir hale gelmektedir. Genel olarak oldukça dikkatli davranılması gerekmekte olan bir konudur.

Emniyet Şeridi Kullanmanın Cezası

Geçiş üstünlüğü bulunmamakta olan ya da arıza halinde olmayan araçların emniyet şeridini kullanması sonucunda verilmekte olan bir cezadır. Emniyet şeridi ihlali gerçekleştirildiğinde arka taraftan kimse gelmiyor olabilmektedir. Ancak yine de ceza kesilmesi ve bu durumun sürekli tekrarlanmasının önlenmesi gerekmektedir. Bu konuda kesinlikle dikkatli davranılması gerekmektedir.

Eğer kurala uyulmaz ise hastaneye yetişmesi gereken bir ambulansın önüne geçilebilmektedir. Aynı zamanda bir suçluyu yakalaması gereken polisin de önüne geçilebilmektedir. Bunlar ise oldukça olumsuz durumlardır ve bundan dolayı da bu şekilde hareket edilmemesi gerekmektedir. İhlal kameralar veya polisler aracılığı ile fark edilebilmektedir. Kısacası emniyet şeridi kullanmanın cezası 4064 TL olarak belirlenmektedir.

Sol Şerit İhlal Cezası Nedir?

Trafikte dikkat edilmesi ve uyulması gerekmekte olan bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara uyulmaz ise diğer insanların ve kişinin kendisinin hayatı tehlikeye girebilmektedir. Bundan dolayı da trafikte belli başlı bazı kurallar yer almakta ve böylelikle trafik düzenlenmektedir. Eğer sol şerit ihlali yapılırsa ceza kesilmesi uygun görülmektedir. Bunun nedeni ise yine bazı kazaların ve sorunların önlenmeye çalışılmasıdır. Aynı zamanda kişinin cezayı erken ödediği takdirde indirim yapılmakta olduğu da bilinmektedir. Eğer ceza ilk 15 gün içerisinde ödenir ise indirim uygulanmakta ancak geciktirilirse de faiz uygulanmaya başlanmaktadır.

Emniyet Şeridi Cezası Nasıl Kesilir?

Halk arasında en sık merak edilen konulardan bir tanesi de ‘‘emniyet şeridi cezası nasıl kesilir?’’ sorusu olarak bilinmektedir. Bir kişinin şikâyeti üzerine, trafikte bulunan güvenlik kameralı ile ve aynı zamanda polisler sayesinde fark edilebilmektedir. Bu nedenler de daha dikkatli davranılması gerekmektedir. Ceza kesimi kişiye bildirilmekte ve ilk 15 gün içerisinde ceza ödenir ise indirim uygulanması gerekmektedir. Ancak cezanın ödenmemesi durumunda ise ceza faizi ile birlikte ödenmektedir. Bundan dolayı da ceza ödeme konusunda dikkatli hareket edilmesi ve aynı zamanda zamanında ödenmesi gerekmektedir. Genel olarak bu durum pek çok sıkıntıya yol açabilme ihtimaline bağlı olduğundan dolayı oldukça önemsenmekte ve dikkat edilmesi gerekli görülmektedir.