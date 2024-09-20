Serkan Çayoğlu: Gerginlik beni zinde tutuyor

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serkan Çayoğlu, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Oyuncu, televizyona iş yaptığı her yeni sezonda üzerinde büyük bir yük hissettiğini ancak bu durumu sevdiğini söyledi.

"MEYDAN OKUMA HER ZAMAN GÜZELDİR"

"Aşırı gerginim" diyen Serkan Çayoğlu, "Yeni sezona girdik ya onun vermiş olduğu bir durum var. Ben gerginliği seviyorum, bu seni zinde tutar, meydan okuma her zaman güzeldir. İyi iş başarmanın getirdiği gerginlik, hoş bir gerginlik” ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINA AÇILMAK GÜZEL BİR ŞEY"

Ayrıca Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısı ve kendi planları hakkında da konuşup şu ifadeleri kullandı: Yurt dışına açılmak güzel bir şey oradan da oyuncular bize gelmeye başladı. Diziler dünyanın her yerine satıyor. İyi seviyede iş çekmeye başladık, ihraç ediyoruz. Orada da biliniyoruz. Elbette uluslararası bir iş yapma hayalimiz var.