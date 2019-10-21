İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Btc Turk Yeni Malatyaspor'u konuk ederken henüz ilk dakikada tarihe geçen bir pozisyon yaşandı.
Mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı kendisine doğru gelen topu 20. saniyede ceza sahası dışında elle kontrol etti.
25. saniyede hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılan Serkan Kırıntılı tarihe geçti! DHA'da yer alan habere göre Serkan Kırıntılı, Türk futbol tarihinin en erken kırmızı kartını gördü.
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