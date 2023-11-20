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        Haberler Magazin Serkan Uçar'dan eski eşi Ece Erken'e uzaklaştırma kararı - Magazin haberleri

        Serkan Uçar'dan eski eşi Ece Erken'e uzaklaştırma kararı

        Ece Erken, 7 yıl önce boşandığı Serkan Uçar'ın kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı. Ece Erken hem karara hem de eski eşine tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 14:05 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:05
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        Ece Erken, 2014 – 2015 arasında Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı. Boşandıktan sonra polemikleriyle sık sık gündeme gelen eski eşler arasındaki gerilim bitmek bilmiyor.

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        Ece Erken, eski eşinin kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı. Erken, "Yurt dışına çıktığım an hemen uzaklaştırma ve koruma kararı alınmış. Bu nasıl oluyor? 6284 numaralı kanunda amaç, bizleri ve evlatlarımızı rezil adamlardan koruma. Ama yurt dışında yaşamasına rağmen kurda kuşa borcu olup, numaradan Türkiye'de tek bir mal üstünde bulundurmayan, icraya gittiğimizde burada yaşamıyor denilen şahıs, icraya gittiğimiz o adresi verip ben 'Burada yaşıyorum ve ben bir zavallıyım beni koruyun' dediği devletin hâkimine başvurup 6284'ten yararlanabiliyor. İki günde bir erkeğin aldığı koruma kararını gerçekte ihtiyacı olup savunmasız bir kadının alamaması ne acı" dedi.

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        Ece Erken de 2015'te Serkan Uçar hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Mahkeme, Uçar’a 6 ay uzaklaştırma cezası vermişti.

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        OĞLUNUN YURT DIŞINA ÇIKMASINA İZİN VERMEDİ

        Ece Erken, geçtiğimiz günlerde de velayeti kendisinde olan çocuğu Eymen Uçar’ı yurtdışına tatile götürmek istemişti. Ancak Serkan Uçar buna izin vermemişti.

        Erken sonrasında da şu açıklamayı yapmıştı: "6 bin liralık nafakayı bile icra yoluyla ödüyorsun. Bir kere bile okul masrafını ödememişsin, çocuğun bir şeye ihtiyacı var mı diye sormamışsın. 'Biz gece kulübüne gidelim, çocuk da otelde kalsın' diyebilecek kadar aşağılık olabiliyorsun. Bu babacık figürü Instagram'dan fotoğraflar çekiliyor. Bir fotoğrafa göre yorum yapabiliyoruz. Vicdan diyorum" demişti.

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        Ece Erken ayrıca, "Evladının maddi ve manevi yanında olmayıp, görgüsüz hayatını gözümüzün içine sokuyorsun. Ama çocuğu bir yere götürmek için senden izin istiyorum. Allah, sonradan görme, gurursuz ve vicdansız herkesten evladımızı korusun. Yasaların acilen değişmesi lazım. Bunun için hukuk mücadelesi gerekiyorsa onu da yapacağız. Çocuk hastalandı, yoksun. Okulla alakalı hiçbir şeyde yoksun. Bir şeye ihtiyacı var mı, bilmezsin. İyi gününde bile yoksun. Ama senden evladımı tatile götürmek için izin alacağız ve sen evladıma yine zarar verip yine izin vermeyeceksin. Trajikomik ama bunun elbet bir cevabı olacak" ifadelerini kullanmıştı.

        #Ece Erken
        #serkan uçar
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