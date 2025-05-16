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        Haberler Magazin Serra Pirinç, göğüslerinin alçısını çıkarttı - Magazin haberleri

        Serra Pirinç, göğüslerinin alçısını çıkarttı

        Serra Pirinç, Paris'te yaptığı sanatsal çalışma sırasında göğsünü alçıyla kapladığı kareleri sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 23:26 Güncelleme: 16.05.2025 - 23:35
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        Göğüslerinin alçısını çıkarttı
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        Oyuncu Serra Pirinç, son sosyal medya paylaşımlarıyla sanatsal çalışmalara olan ilgisini gözler önüne serdi.

        Paris seyahati esnasında paylaştığı fotoğraflar arasında yer alan bir karede, göğsünü alçı ile kapladığı görüldü. Bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

        Pek çok kişinin merak ettiği bu görüntünün arkasında ise, heykel ve vücut kalıbı çıkarma gibi sanat dallarında sıkça tercih edilen alçı kalıplama yöntemi bulunuyor.

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