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Sert yükselişin ardından Bitcoin'de son durum

Bitcoin dün yüzde 10 civarında yükselirken bugün 37.000 dolar civarında dengelendi

Sert yükselişin ardından Bitcoin'de son durum
HABERTURK.COM

ABD'de tahvil getirilerinin düşmesi ve El Salvador'un resmi para birimi olarak yanımasıyla Bitcoin dün yüzde 10'luk artışla 38.300 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin'in 40.000 doları aşıp aşmayacağı takip edilirken, kripto para yatay bir seyir izlemeye başladı.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.3'lük yükselişle 37.300 dolar seviyesine geldi.

ETHEREUM'DA DÜŞÜŞ

Altcoinler ise ağırlıklı olarak düşüşe geçti. Dün kısa süreliğine 2.600 doların üzerine tırmanan Ethereum 2.480 dolara çekildi. Son 24 saatte Ethereum yüzde 2.5 değer kaybetti. Dogecoin'deki düşüş yüzde 3'ü, Binance Coin'deki düşüş ise yüzde 1.5'i buldu

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