Sertab Erener: Beraber 10 yıl
Sertab Erener, 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Emre Kula ile evliliklerinin 10'uncu yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı
Giriş: 13 Temmuz 2026 - 18:37 Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Sertab Erener, 2016 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinde müzisyen Emre Kula ile dünya evine girmişti.
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Mutlu evliliklerini zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle buluşturan çiftten yeni bir paylaşım daha geldi.
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61 yaşındaki şarkıcı, eşiyle çekildiği bir fotoğrafı yayımlayarak evlilik yıl dönümlerini kutladı.