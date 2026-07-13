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        Haberler Magazin Sertab Erener: Beraber 10 yıl

        Sertab Erener: Beraber 10 yıl

        Sertab Erener, 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Emre Kula ile evliliklerinin 10'uncu yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 18:37 Güncelleme:
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        Ünlü şarkıcı Sertab Erener, 2016 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinde müzisyen Emre Kula ile dünya evine girmişti.

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        Mutlu evliliklerini zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle buluşturan çiftten yeni bir paylaşım daha geldi.

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        61 yaşındaki şarkıcı, eşiyle çekildiği bir fotoğrafı yayımlayarak evlilik yıl dönümlerini kutladı.

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        <strong>"BERABER 10 YIL"</strong>

        "BERABER 10 YIL"

        Sertab Erener, paylaşıma evlilik tarihlerini not düşerek "Beraber 10 yıl" ifadelerini kullanırken, eşi Emre Kula da Erener'in gönderisini kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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        #Sertab Erener
        #Emre Kula
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