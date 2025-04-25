Sertab Erener ve Selin'den 'Son Damla'

Sertab Erener'in saygı konserinde 'İyileşemiyorum' adlı şarkısını seslendiren Selin, Erener ile müzik yolculuğunu ortak yazdıkları 'Son Damla' şarkısı ile sürdürüyor.

Sözleri Sertab Erener ile Selin’e müziği Sertab, Selin ile Emre Kula’ya ait olan şarkının prodüktörlüğünü Emre Kula üstleniyor.

"SERTAB, BENİM İÇİN HEM MENTOR HEM DE ARKADAŞ"

Selin, duygularını; "Sertab Erener benim için mentor, ilham kaynağı ve aynı zamanda çok yakın bir arkadaş oldu. 'Son Damla' Sertab’la kurduğumuz bağın en gerçek yansıması. Yaşadığımız ortak duyguların içten bir yaratımı. Onunla şarkı yapmak büyük bir onur. Emre Kula’ya ise bizi içine çeken gitar partisyonlarıyla ve melodileriyle şarkıya ruh kattığı için teşekkür ederim. Bu şarkı bize güç verdi, şimdi artık sizlere armağanımız" sözleriyle dile getirdi.

REKLAM

"SELİN’İ İLK DUYDUĞUMDA SESİNE KAPILDIM"

Sertab Erener ise "Canım Selin’i ilk duyduğumda önce sesine, sonra performansına kapıldım. Kısa sürede videolarının fanı olmuştum. Tanıştıktan sonra konserimde birlikte sahne aldık, beni hiç kırmadı. Müzikal dostluğumuzun ötesinde onun iyi kalbi, çalışkanlığı ve duyarlılığı beni çok etkiliyor. Albüm yolu açık olsun, 'Son Damla' ona uğur getirsin. Onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.