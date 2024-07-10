Servet Yardımcı'nın TFF başkanlığı adaylık başvurusu kabul edildi
Servet Yardımcı'nın Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulunda TFF başkanlığı için adaylık başvurusu kabul edildi.
Giriş: 10.07.2024 - 22:52 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:52
Servet Yardımcı, sosyal medya hesabından adaylık başvurusunun kabul edildiğini gösteren belgeyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Resmi adaylık başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmiştir. Türk futboluna hayırlı olsun."
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