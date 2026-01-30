Servis ve kuver ücreti kalktı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

RESTORANLARDA SERVİS VE KUVER ÜCRETİ ALINMASI YASAKLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi işletmelerde, servis ücreti, kuver ücreti, masa ücreti veya benzeri adlar altında tüketiciden ayrıca bir ücret talep edilemeyecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu yönetmelikle birlikte, tarife ve fiyat listelerinde yer alan fiyatların, tüketiciden talep edilecek nihai fiyat olması zorunlu hale getirildi. Buna göre, fiyat listesinde gösterilen bedelin dışında, farklı bir isim altında ek ücret alınamayacak. Alınması öngörülen tüm ücretlerin ise tarife ve fiyat listelerinde açıkça belirtilmesi gerekecek.