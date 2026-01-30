Habertürk
        Servis ve kuver ücreti kalktı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

        Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan servis ve kuver ücretine dair açıklama geldi. Buna göre servis ücreti, masa bedeli, kuver gibi farklı isimle ücret alınmasını yasakladı.

        Giriş: 30.01.2026 - 15:50 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:50
        1

        Yeme ve içme sektöründe müşterilerden ek ücret alma talebine ilişkin yönetmelik yayınlandı. İşte, detaylar

        2

        RESTORANLARDA SERVİS VE KUVER ÜCRETİ ALINMASI YASAKLANDI

        Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi işletmelerde, servis ücreti, kuver ücreti, masa ücreti veya benzeri adlar altında tüketiciden ayrıca bir ücret talep edilemeyecek.

        Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı.

        Bu yönetmelikle birlikte, tarife ve fiyat listelerinde yer alan fiyatların, tüketiciden talep edilecek nihai fiyat olması zorunlu hale getirildi. Buna göre, fiyat listesinde gösterilen bedelin dışında, farklı bir isim altında ek ücret alınamayacak. Alınması öngörülen tüm ücretlerin ise tarife ve fiyat listelerinde açıkça belirtilmesi gerekecek.

        3

        Öte yandan yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelere yönelik önemli bir sınırlama getirildi. Böylece lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi işletmelerde, servis ücreti, kuver ücreti, masa ücreti veya benzeri adlar altında tüketiciden ayrıca bir ücret talep edilemeyecek.

        Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
