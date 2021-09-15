Serviste ikinci kriz çıktı 0:00 / 0:00

Yeni eğitim döneminin başlamasının ardından servis krizi çıktı. Birçok şirket, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ndeki, "Servis araçlarını kullanacak şoförler, 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmalı" kuralı nedeniyle sürücü bulmakta zorlandığını duyurdu.

PERSONEL SERVİSLERİ İÇİN DEĞİŞTİRİLDİ

Habertürk'ün gündeme getirdiği krizin ardından yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, sorunun kısmi olarak aşıldığını söyledi. Öztürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ticari araç sürücüleri açısında bu maddede esnemeye gittiğini kaydederek, "Personel servisleri için yaş sınırı 68'e çekildi. 69'dan gün alan yapamayacak. Bu sayede personel servislerinde çalışanlar öğrenci servislerine geçebilecek. Bu da yaşadığımız sürücü krizini kısmi olarak çözmüş olacak" dedi.

"TAKSİLERDE OLDUĞU GİBİ BİRÇOK PLAKA GALERİLERDE"

Bu düzenlemeyle birlikte sürücü sorunu kısmi olarak çözülürken, bu kez de ikinci bir kriz daha çıktı. Habertürk'e açıklamalarda bulunan ve servis taşımacılığı yapan Soyyılmaz Turizm şirketi sahibi Durmuş Soyyılmaz, 'L' ibareli öğrenci servisi plakalarının tıpkı taksilerde olduğu gibi bazı galeriler tarafından satın alındığını ve bu plaka fiyatlarının da 6 kata kadar yükseldiğini söyledi.

"50-60 BİN TL'DEN 300 BİN LİRAYA KADAR ÇIKTI"

Soyyılmaz yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Koronavirüs patlayınca arkadaşlarımızın çoğu araçlarını satıp plakalarını beklettiler. 7-8 bin aracın plakaları kenarda duruyor. Bazı okullar bu açıdan öğrenci servisi bulamazken, bazı okullar ise servis kullanacak öğrenci yetersizliğinden dolayı servisleri bırakıyor. İstanbul'da 20 binin üzerinde öğrenci servisi var. 10-12 bini hizmet veriyor. 8 bine yakını ise hizmet vermiyor. Bunların içinde plaka sahibi galeriler de var. Birçok galeri bu dönemde plakaları satmıyor. Kapanma döneminde bu plakaların fiyatı 50-60 liraydı. Şimdi ise 300 bin liralara kadar yükseldiğini öğrendik. Aslında çözümü basit. Elinde plakası olanlar 3 ay içinde araç almazsa plakalar iptal edilecek denilirse yarın bu sorun çözülür. Ayrıca bir kapanma olsa bu plaka fiyatları tekrar düşer."

"ARAÇ SAHİPLERİ HAK ETTİKLERİ PARAYI ALAMIYOR

Plakalarla ilgili soruna değinen İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk ise, asıl sorunun araç sahiplerinin hak ettikleri ücretleri alamamalarından kaynaklandığını ve bu nedenle de araç sayısında azalmalar yaşandığını söyledi. Öztürk, "İstanbul'da servisçinin hak ettiği parayı veren şirketlerin sayısı azaldı. Galerilerin ellerinde çok fazla plaka yok. Yani piyasayı etkileyecek bir durum yok. Araç sayısının az olmasının nedeni araç sahiplerinin hak ettikleri parayı alamaması" dedi.