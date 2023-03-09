Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'ın eşi Kübra Kelkit'in öğretmen olduğu biliniyor. Bir dönem Çankırı'da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit, Alperen Duymaz ile evlendikten sonra İstanbul'a tayin olmuştur. Şimdilerde İstanbul'da bir okulda öğretmenlik yapmaktadır. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Kübra Kelkit hakkında başka bir bilgi bulunmuyor.