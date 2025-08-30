Habertürk
        Sevcan Dalkıran: Benim için özel bir proje

        Sevcan Dalkıran: Benim için özel bir proje

        Sevcan Dalkıran, Ercan Saatçi ve İzel'in 1993 klasiğini yeniden yorumladı. Düzenlemesini İlker Yeter'in yaptığı şarkı, tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu

        Giriş: 30.08.2025 - 21:12 Güncelleme: 30.08.2025 - 21:12
        "Benim için özel bir proje"
        Sevcan Dalkıran, Ercan Saatçi ve İzel'in 32 yıl önce yorumladığı 'Eller Havaya' şarkısını yeniden seslendirdi. Sözleri Ercan Saatçi, müziği Volkan Konak imzalı şarkının yeniden düzenlemesini İlker Yeter yaptı.

        1993 yılında çıkan ve döneme damga vuran bu şarkıyı yeniden yorumlamaktan mutlu olduğunu dile getiren Sevcan Dalkıran; "Çocukluğumda çok sevdiğim bir şarkıyı bir proje olarak yeniden yorumlamak benim için çok özel. Yeni hâli de çok güzel oldu, umarım yerini bulur" dedi. 'Eller Havaya' tüm dijital platformlarda yerini aldı.

        #Sevcan Dalkıran
