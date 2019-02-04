Sevcan Yaşar kimdir, nereli ve kaç yaşında? şeklindeki sorular magazin severler tarafından sıkça merak edilen konulardan biri oldu. Cumartesi gecelerinin büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Erkenci Kuş'ta 'Aylin' karakterini canlandıran Sevcan Yaşar diziye veda etti.

SEVCAN YAŞAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sevcan Yaşar, 1990 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünü bitiren güzel oyuncu, daha sonra İstanbul’a yerleşti. Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitimini sürdürmektedir.

Miss Model Of Turkey birincisi olan Sevcan Yaşar, ardından Çin'de düzenlenen Miss Model Of World yarışmasının da birincisi olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2012 yılında Kayıp Şehir dizisi ile oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle kariyerini zirveye taşıyan Sevcan Yaşar, Star TV’de yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde, iş konusunda oldukça hırslı, istediğini elde etmek için her şeyi yapabilecek kapasitede biri olan Aylin Yüksel karakterine hayat veriyor. Sevcan Yaşar, 1.78 metre boyunda, 60 kilodur.