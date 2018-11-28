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Arka Sıradakiler totalde 11 yıl oldu. 5 yıl dizi, 6 yıl da bittikten sonra… Ekip çok güzeldi. Sonra uzun bir ara verdim. Kendisini tekrarlayan karakterlerden kaçmak istedim. Sonra Avlu ile sete döndüm. ‘Bade’ çok farklı bir karakter ve roldü. Olmadı…