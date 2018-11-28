En son Avlu dizisiyle ekranlarda boy gösteren Sevda Dalgıç, 2.Sayfa programına konuk oldu. Dalgıç, programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İşte ünlü ismin açıklamalarından satır başları...
Hastalıktan dolayı çıkartıldım değil. Hastalık süreci uzadığı için hikayede ‘Bade’ karakterine yer verilemeyeceğini söylediler. 2,5 hafta hastanede yattım. Enfeksiyon, vücutta 7 cm’lik bir kese oluşturmuş.
4 gün antibiyotikle bunu yok etmeye çalıştık. Olmayınca ameliyat oldum. Sonra iyileştim, sete dönmek istedim.
‘Bade karakteri sert kavgalarla başlayacak, isterseniz 1 hafta bekleyelim’ dediler. ‘Olur’ dedim. Sonra karaktere ara verdiklerini söylediler.
Arka Sıradakiler totalde 11 yıl oldu. 5 yıl dizi, 6 yıl da bittikten sonra… Ekip çok güzeldi. Sonra uzun bir ara verdim. Kendisini tekrarlayan karakterlerden kaçmak istedim. Sonra Avlu ile sete döndüm. ‘Bade’ çok farklı bir karakter ve roldü. Olmadı…
Kendi sektörümden biriyle aşk yaşama durumun karşıyım… Biraz da kıskançlık var herhalde bende…
Keşke birisi çıkıp bana senaryonun gidişatıyla ilgili bir bilgi verseydi de, ben de muallak da kalmasaydım.
3-4 saatlik daha çekimimiz vardı. Apar topar hastaneye gittim. Sonra çıkışımı vermedi. Ben doktorla pazarlık yaptım. ‘Pazar günü sette olmam lazım’ dedim. Doktor ‘Hanımefendi, durumun farkında değilsiniz galiba. Vücudunuzda bir kesecik var. Patlarsa enfeksiyon vücudunuza yayılacak’ dedi.
Benim başıma gelen x bir dizinin başrol oyuncusunun başına gelseydi, bana yapılan mı yapılacaktı?
Estetiğe karşıyım ama burnum kırıldığı için mecburen yaptırdım. Doktor ne kadar iyi olursa oldun Allah vergisi gibi olmuyor.
Setlerden uzak olduğum dönemde ticaretle uğraştım. Alaçatı’da mekan açtım. Batmadım ama ekonomik darbe oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.