'Mücadele verdim' dediğin dönemlerde neler yaşadın?



Bana bir komplo kuruldu. Bana aşık olan ve sürekli reddettiğim biri tarafından iftiraya uğradım. 18-19 yaşındayım, menajerim yok. Bir restorana çağrıldım iş görüşmesi için giderken polisler geldi ve gözaltına aldılar beni.

Sonra...

Ölüm orucuna başladım, 6 gün boyunca yemek yemedim. Türkçe bilmeden Türkiye'ye gelmişim. İstanbul'da tutunmaya çalışmışım. Ne hırsızlık, ne de kötü bir şey yaptım ama sonrasında böyle bir iftira ile karşılaştım. Savaş Ay'ın 'A Takımı' programına konuk oldum. Selda Bağcan da vardı. Göğsüne yattım. Orada çığlık çığlığa 'ben yapmadım, ben yapmadım, beni kurtarın' diye ağladım. Ardından dönemin İstanbul Emniyet Müdürü programa telefonla bağlanarak beni akladı. “Sevda Demirel suçsuzdur. Aklanmıştır.” dedi. O dönem milletvekilleri bile destek olmuştu. İftiranın ne kadar kötü bir şey olduğunu yaşadım. İnsanlar maalesef ölmeyecek gibi yaşıyor... O kadar zorlu süreçli süreçten ve iftiralardan sonra aklanmışım. Sen de tut programda 'erkeklerle basıldın dersen' yersin tokadı... (Gülüyor) Bak yine şimdi o anlar aklıma gelince sinirlendim, pişman değilim!