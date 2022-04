Eşin ya da sevgilin böyle bir davranışta bulunsa ne yapardın?



Her kadın çok mutlu olur. Dünya gördü ki, Will Smith karısının bu zayıf durumunun asla konuşulmasını istemiyor ve eşini koruyor. Her kadın sahiplenilmeyi sever ama asla tokat atmasını istemezdim.



Ama sen de tokat attın...



Benim davam çok başkaydı. Bana atılan bir iftira ile günlerce mücadele ettim ve aklandım. Aklanmış olmama rağmen bana edilen bir hakaret vardı. Hande bu olayın yaşanması için beni zorladı, ben de dayanamadım.