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“Oynadığı her dizi ya da yaptığı işler yayından kalkıyor. Ama hâlâ kadını ekranda seyrediyoruz. Bu ülkede nasıl bir lobi, nasıl bir ilişki yumağı var? Ben de yönetmenlerle, yapımcılarla sıkı fıkı olup, kulis mi yapayım bilemiyorum. Yıllardır biri de demiyor ki ‘Gel Sevda, bu işte oyna!’ Ben de artık kulis yapacağım”