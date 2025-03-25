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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Sevdalı Bulut' seyirciyle buluştu

        'Sevdalı Bulut' seyirciyle buluştu

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Nazım Hikmet'in yazdığı, Eftal Gülbudak'ın yönettiği 'Sevdalı Bulut' adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 00:26 Güncelleme: 25.03.2025 - 00:26
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        'Sevdalı Bulut' seyirciyle buluştu
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        Ayşe Kız’ın bahçesini savunurken yaşadıklarını anlatan çocuk oyununu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Sevdalı Bulut”, önceki gün Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde ilk gösterimini yaptı. Nazım Hikmet’in yazdığı, Ümran İnceoğlu’nun uyarladığı, Eftal Gülbudak’ın yönettiği çocuk oyununu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarıs eyirciyle buluşturdu.

        Dekor ve kostüm tasarımıyla çocukları etkileyen, ses, ışık ve efekt tasarımıyla çocuklara renkli bir dünyanın kapılarını açan oyun ayakta alkışlandı.

        Oyunun sonunda söz alan Sahne Direktör Yardımcısı Ertan Kılıç: “Aramızda olduğunuz için, bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Eftal Bey’e ve Ümran Hanım’a çok teşekkür ediyorum Nazım Hikmet’i tiyatromuza yeniden kazandırdıkları için. Çok kıymetli bir yazar. Çok güzel bir mesajla bitirdik oyunumuzu. Çok teşekkür ederiz her şey için. Sağ olun” dedi.

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        Müziğini Çiğdem Erken’in, dramaturgisini Ergün Özdemir’in, dekor-kostüm tasarımını Sebahat Çolakoğlu’nun, kukla-obje tasarımını Candan Seda Balaban’ın, koreografisini Eftal Gülbudak’ın, ışık tasarımını Fatih Kara, Mustafa Türkoğlu’nun, efekt tasarımını Caner Özdemir’in yaptığı, şarkı sözlerini Ümran İnceoğlu’nun yazdığı, fotoğraflarını Sadi Ayan’ın çektiği oyunda Ada Alize Ertem, Berk Samur, Canan Kübra Birinci, Emre Çağrı Akbaba, Enes Mazak, Erkan Akkoyunlu, Şeyda Arslan, Tuğçe Açıkgöz, Yasemin Güvenç rol alıyor.

        “Sevdalı Bulut” Oyununun Konusu:

        Dünyanın bir yerinde; neredeyse her şeyin ve her yerin sahibi hırstan ve bencillikten gözü dönmüş bir adam, Ayşe Kız’ın binbir emekle ve çabayla yetiştirdiği, her türlü canlının uyum ve barış içinde yaşadığı bahçesini elinden zorla almaya çalışır.

        Ayşe Kız’ın bahçeyi savunurken verdiği bu haklı mücadelede Sevdalı Bulut ve dostları el ele vererek dayanışmayı büyütür.

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Nazım Hikmet
        #Sevdalı Bulut
        #tiyatro
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