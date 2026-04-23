Sevdiğim Sensin bu akşam var mı? Sevdiğim Sensin yeni bölümü 23 Nisan Star TV yayın akışında var mı?
Sevdiğim Sensin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle güncellenen yayın akışıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in yer aldığı yapımda, Erkan ve Dicle arasındaki gerilimin giderek artması izleyicilerin ilgisini daha da yükseltti. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından hikâyenin nasıl ilerleyeceği büyük merak konusu oldu. Peki, Sevdiğim Sensin bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ekranlara gelecek mi? İşte güncel yayın akışı ve merak edilen tüm ayrıntılar…
SEVDİĞİM SENSİN BU AKŞAM VAR MI?
Güncel yayın akışına göre, Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacak.
SEVDİĞİM SENSİN 10. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
10. bölüm olan yeni bölümde; kontrolünü kaybeden Ferman’ın yeni planları devreye giriyor. Erkan ise öğrendiği sarsıcı gerçekler sonrası Dicle'nin güvenliği ile ailesinin geleceği arasında imkansız bir seçim yapmak zorunda kalacak. Dicle'nin İstanbul'daki varlığına tahammül edemeyen İnci'nin oyunları ise bu kez ayağına dolanabilir.
STAR TV YAYIN AKIŞI 23 NİSAN 2026
07:00 – İstanbullu Gelin
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 – Aramızda Kalsın
19:00 – Star Haber
20:00 – Sevdiğim Sensin
00:15 – Çirkin
03:00 – İstanbullu Gelin
05:00 – Dürüye'nin Güğümleri
SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dicle, Erkan'ın kendisine imzalattığı belgenin aslında bir boşanma evrakı olduğunu öğrenince yıkıldı. Kandırıldığını hisseden Dicle, onuru için bu evliliği tamamen bitirme kararı aldı.
Burçin'in baskılarıyla gerçekleşen nişan töreninde Dicle, herkesin önünde bu evliliğin bir formalite olduğunu açıklayarak salonu buz kestirdi.
Ferman'ın Hamlesi: Köşke ani bir baskın yapan Ferman, elindeki kozla tüm Aldur ailesini köşeye sıkıştırdı.