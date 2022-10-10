Seversin dizisi final mi yapıyor?

Televizyon ekranlarında yeni sezonun başlamasıyla beraber birçok dizinin de akıbeti merak konusu olmuştu. Yaz sezonunun heyecanla takip edilen dizilerinden biri olan Seversin'in de son durumu belli oldu. İşte, Seversin final mi yapıyor ve bu akşam son bölüm mü sorularının yanıtları...