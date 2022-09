Sevgi Can Danlı TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'e katılmasının ardından hayatı ve kariyeri birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. 70 yıllık hayatına birçok reklam filmi ve film sığdıran ünlü oyuncu, Huntington hastalığı ile mücadele ediyor. Peki Sevgi Can Danlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı hastalığı Huntington nedir? İşte merak edilen soruların yanıtı...