Sevgi Uzun Phoenix Mercury'ye takaslandı!

WNBA'den yapılan açıklamaya göre Mercury, 4 takımın dahil olduğu takasta Dallas Wings'ten Sevgi Uzun'u kadroya dahil etti.

Mercury, Sevgi Uzun'un yanı sıra Wings'ten Satou Sabally ve Kalani Brown, Connecticut Sun'dan ise Alyssa Thomas'ı renklerine bağladı.

Sun'ın Mercury'den Rebecca Allen ve Natasha Cloud, Wings'ten Jacy Sheldon'ı transfer ettiği takasta, Indiana Fever ise Mercury'den Sophie Cunningham ve Wings'ten Jaelyn Brown'ı takıma kattı.