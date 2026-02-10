Sevgililer günü alışverişine bu listeye bakmadan çıkmayın! Kız arkadaşınız için anıların gücünden ilham alan her bütçeye uygun hediye önerileri!

Evde mum yapımı, seramik hamuru şekillendirme veya kasnak nakışı gibi başlangıç seviyesindeki hobi setleri, kız arkadaşınızın keyifli vakit geçirmesini sağlar. Bu tarz bir hediye, ona sadece bir eşya değil, aynı zamanda yeni bir ilgi alanı ve stres atabileceği bir deneyim hediye ettiğiniz anlamına gelir.