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Sevgililer Günü'müz kutlu olsun Aşkım! Bugün söylenecek en güzel sözlerden biri. Bugün 14 Şubat 2019 Sevgililer Günü. Siz de sevdiğiniz insanı mutlu etmek istiyorsanız sizlere özel resimli ve kısa Sevgililer Günü mesajlarını hazırladık.
Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!
Sevgililer Günü'müz kutlu olsun aşkım. Sen benim yaşama sebebimsin. Nefesim sen, kalp atışım sen bu ömür sensin. Seni çok seviyorum...
Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum. Sevgililer Günü'müz kutlu olsun
Aşkı anlat dediler seni anlattım. Hayatını anlat dediler yine seni anlattım. Herşeyim sensin. Sevgililer Günü'müz kutlu olsun aşkım.
Ömrüm iyiki benim hayatımdasın, seni seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun bitanem.
Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.
Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var.. Sevgililer Günü'müz kutlu olsun
Sevginin olduğu yerde güneş batmazmış. Güneşimiz hiç batmasın. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.
Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!
Bir damla gözyaşı olup, göz bebeklerinde dolup, yanaklarından süzülüp, dudaklarında ölmek isterdim. Sevgililer Günü'müz kutlu olsun
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