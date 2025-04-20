Sevil Akdağ, tutuklandı

32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ, önceki gün Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde evine gittiği 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü.

Sevil Akdağ

Kısa sürede yakalanan Sevil Akdağ, ifadesinde Elif Kırav ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıktan sonra eve geçtiklerini ve burada sabah saatlerinde aralarında kavga çıktığını Kırav'ın kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını ve yere düştüklerini anlattı. Akdağ; Elif Kırav'ın hareketsiz yattığını görüp korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söyledi.

Olayın ardından evden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Elif Kırav

Edinilen bilgilere göre, Elif Kırav ile Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Elif Kırav'ın evine geldi. Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti.

Katiliyle böyle eğlendi Haberi Görüntüle

Sevil Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı. Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları, apartmandaki komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Komşuları, genç kadının evine geldiğinde Kırav'ı kanlar içerisinde gördü. Komşularından biri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri, yaptıkları çalışmada cinayeti, Sevil Akdağ'ın işlediğini belirledi. Ekipler, incelemeleri sırasında Elif Kırav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu tespit etti.

"SİYAH GİYİMLİ BİRİNİN APARTMANDAN KOŞARAK UZAKLAŞTI"

Elif Kırav'ın komşusu emniyete verdiği ifadede, olay günü sabah saatlerinde Elif Kırav'ın dairesinden çok fazla bağrışma sesi geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğunu, tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini ve kapı deliğinden baktığında siyah giyimli birinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi. Daha sonra saat 16.30 sıralarında Kırav'ın annesinin telefonla kendisini aradığını kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine daireye çıktığını ve kapının açık olması üzerine içeri girdiğinde Elif Kırav'ı yaralı vaziyette gördüğünü belirtti.