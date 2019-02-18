Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği Pana Film imzalı merakla beklenen SHOW TV'nin yeni dizisi ‘Nöbet’te Jandarma Üsteğmen Oğuz Berhudar’ı canlandıracak olan Gökhan Gencebay için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Sevim Emre, "Setten çok güzel fotoğrafları geliyor. Merakla bekliyorum. Nöbet'in başlaması için nöbet tutuyorum" şeklinde konuştu