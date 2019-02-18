Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum

Giriş: 18.02.2019 - 08:14 | Güncelleme:  

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği Pana Film imzalı merakla beklenen SHOW TV'nin yeni dizisi ‘Nöbet’te Jandarma Üsteğmen Oğuz Berhudar’ı canlandıracak olan Gökhan Gencebay için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Sevim Emre, "Setten çok güzel fotoğrafları geliyor. Merakla bekliyorum. Nöbet'in başlaması için nöbet tutuyorum" şeklinde konuştu

  • 1Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    1|24

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde eşi Orhan Gencebay ile birlikte İnfluenza A (HIN1) virüsünün neden olduğu domuz gribine yakalanan Sevim Emre, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

  • 2Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    2|24

    "ORHAN ABİNİZ DOMUZ GRİBİ OLDU"

    Hastalık hakkında konuşan Emre, "Ben grip olmuşum. Orhan abiniz 4 kez kan tahlili yaptırdı. 4'ünde de domuz giribi çıktı. Bir haftadır hastanede tedavi görüyordu. Şu an durumu iyi, bir sıkıntısı yok" dedi.

  • 3Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    3|24

    "NÖBET DİZİSİNİN BAŞLAMASI İÇİN NÖBET TUTUYORUM"

    Yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği Pana Film imzalı merakla beklenen SHOW TV'nin yeni dizisi ‘Nöbet’te Jandarma Üsteğmen Oğuz Berhudar’ı canlandıracak olan Gökhan Gencebay için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Sevim Emre, "Setten çok güzel fotoğrafları geliyor. Merakla bekliyorum. Nöbet'in başlaması için nöbet tutuyorum" şeklinde konuştu. 

  • 4Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    4|24
  • 5Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    5|24
  • 6Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    6|24
  • 7Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    7|24
  • 8Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    8|24
  • 9Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    9|24
  • 10Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    10|24
  • 11Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    11|24
  • 12Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    12|24
  • 13Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    13|24
  • 14Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    14|24
  • 15Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    15|24
  • 16Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    16|24
  • 17Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    17|24
  • 18Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    18|24
  • 19Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    19|24
  • 20Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    20|24
  • 21Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    21|24
  • 22Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    22|24
  • 23Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    23|24
  • 24Sevim Emre: Nöbet dizisinin başlaması için nöbet tutuyorum - Magazin haberleri
    24|24

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0