Sevim Emre, Tarkan ile fotoğraf çektirdi
Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, Tarkan'ı kulisinde ziyaret etti. Sevim Emre, Tarkan ile fotoğraf çektirdi
Tarkan, İstanbul'daki 10 konserlik maratonunu sonlandırdı. Tarkan'ın konserini Orhan Gencebay da seyretti. Tarkan; "Locaların birinde baba bir misafirim var benim. Orhan Gencebay... Orhan baba hoş geldin, sefalar getirdin. Büyük üstat, her şarkısı olay. Müthiş" dedi.
Selamlamanın ardından Tarkan, Orhan Gencebay’ın kültleşmiş eseri 'Hatasız Kul Olmaz'ı seslendirdi. Gencebay da o anlarda, locadan Tarkan'a eşlik etti.
Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, konser öncesinde kuliste Tarkan'ı ziyaret etti.
Sevim Emre, paylaştığı fotoğrafa; "Tarkanım" notunu düştü.