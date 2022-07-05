SEVMEK ZAMANI 2. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Firuze, Kağan hakkındaki gerçeği öğrendi

atv'nin, yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi Sevmek Zamanı, 27 Haziran Pazartesi akşamı ikinci bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümüyle büyük ilgi toplayan Sevmek Zamanı, #SevmekZamanı etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu.

Leyla'nın sürpriz davetinin sonu kötü bitti. Kağan ve Leyla kaybettikleri kızlarının acısını birbirlerinden çıkardı ve Leyla'nın her şeyin eskisi gibi olması için yaptığı hamleler boşa çıktı. Kağan Leyla'ya ayrılmadık istediğini söylemeye çalışsa da Leyla bu sözleri duymayı bile reddetti.

Firuze, Kağan ile ilgili duygularını Feryat ile paylaştı. Feryat, eğitimini sürdürmesinin öncelikli olduğunu söylerken, Firuze yurt dışı planlarını hiçbir şey için iptal etmeyeceğini söyleyince Feryat rahatladı. Bu sırada şüphelerinin peşine düşen Leyla, Kağan'ı Firuze ile birlikte görünce Firuze'yi araştırmaya başladı.

Diğer yanda Mehmet nihayet Firuze'ye aşkını ilan etti ancak Firuze başkasını sevdiğini söylemek zorunda kaldı. Firuze ve Kağan aşklarını doludizgin yaşarken, Leyla kurduğu oyunla Firuze'nin gerçeği öğrenmesini sağladı!