Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Şevval ayı ne zaman 2021? Şevval orucu ne zaman tutulur? 6 gün oruçları ne zaman tutulur?

11 ayın sultanı Ramazan'ı geride bırakıyoruz. Müslümanlar için büyük öneme sahip Şevval ayı ne zaman? 2021 Şevval ayı orucu ne zaman tutulacak? İşte Şevval ayı ile ilgili merak edilenler...

Şevval ayı ne zaman 2021? Şevval orucu ne zaman tutulur? 6 gün oruçları ne zaman tutulur?

İslam dünyası Ramazan Ayı’nı geçirmenin huzuruyla Ramazan Bayramı’na ulaştı. İslam dünyası için önemli aylardan biri de Şevval… Şevval ayında sevgili Peygamberimiz Hz. Muhhamed’in sünnetine uymak isteyenler 6 gün oruç tutuyorlar. Peki Şevval ayı ne zaman 2021? Şevval orucu ne zaman tutulur? 6 gün oruçları ne zaman tutulur? İşte merak edilen soruların cevabı…

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN 2021?

Şevval ayı Hicri Takvim’in 10’uncu ayıdır. Ramazan ayı ise Hicri Takvim’in 9’uncu ayıdır. Şevval ayı 13 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak ve 10 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek bir hicri aydır.

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu orucun faziletlerinden bahsetmiştir.

6 günlük oruç Ramazan Bayramı’nın birinci günü hariç Şevval ayı içerisinde peş peşe veya birlikte tutulabilir. Ramazan Bayramı’nın ilk günü yani Şevval Ayı’nın birinci günü oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Bununla birlikte tek başına Cuma veya tek başına Cumartesi günü de oruç tutmak aynı şekilde mekruh sayılmıştır.

ŞEVVAL AYI İLE İLGİLİ HADİSLER

Peygamber Efendimiz Şevval ayı ile ilgili 6 gün oruç tutulması tavsiyesinde bulunmuştur.

İşte Peygamberimizin Şevval orucu ile ilgili hadisleri:

Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı vardır. Üç hadis-i şerif:

(Ramazandan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Taberanî]

(Ramazan orucuyla Şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.) [İbni Mace]

(Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.) [İbni Huzeyme]

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Camilerde bayram namazımızı kılacağız
GÜNDEMCamilerde bayram namazı kılınacak mı?
15 bıçak darbesi! Kocasını ısırarak kurtuldu - Haberler
GÜNDEM15 bıçak darbesi! Kocasını ısırarak kurtuldu
Trabzon'daki kadın cinayetinde flaş gelişme! Pınar Kaynak'ın katili yakalandı! - Haberler
GÜNDEMPınar Kaynak'ın katili yakalandı!
VAHŞETİ HATIRLAMADI! Son dakika: 8 yaşındaki kardeşini 27 bıçak darbesiyle öldürmüştü! - Haberler
GÜNDEM27 bıçaklı vahşeti hatırlamadı!
Tokat'ta 4.0 büyüklüğünde deprem oldu! 12 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
GÜNDEMTokat'ta korkutan deprem!
Asansör faciası! Aşçının feci sonu
GÜNDEMAsansör faciası! Aşçının feci sonu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrası normalleşme adımlarını atıyoruz
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrası normalleşme ...
KATİL! Son dakika... 1000 lira için dehşet! "Paramı vermedi" öldürdüm!
GÜNDEM1000 lira için dehşet!
Bugün (Arefe günü) resmi tatil mi? 12 Mayıs Ramazan Bayramı Arefe günü mesai olacak mı?
GÜNDEMArefe günü resmi tatil mi?
2021 kişi başı fitre miktarı nedir, kimlere verilir? Fitre kimlere ne zaman verilir?
GÜNDEMFitre kimlere verilir, kimlere verilmez?