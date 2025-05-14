Şevval Şahin, satın at aldı Şevval Şahin, atçılığa olan ilgisini bir adım ileri taşıdı. Kendisine bir at satın alan Şahin, duygularını sosyal medya hesabında paylaştı; "İçimdeki küçük Şevval'e hediyem olsun

Habertürk Giriş: 14.05.2025 - 23:05 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:18 facebook

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