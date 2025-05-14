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        Haberler Magazin Şevval Şahin, at satın aldı - Magazin haberleri

        Şevval Şahin, satın at aldı

        Şevval Şahin, atçılığa olan ilgisini bir adım ileri taşıdı. Kendisine bir at satın alan Şahin, duygularını sosyal medya hesabında paylaştı; "İçimdeki küçük Şevval'e hediyem olsun

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 23:05 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:18
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        At satın aldı
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        2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından bulunduğu dikkat çekici paylaşımla gündeme geldi.

        Atçılığa merak saran Şevval Şahin, kendisine bir at satın aldığını takipçilerine duyurdu.

        Atıyla birlikte paylaşımda bulunan Şevval Şahin; "Dünyanın en güzel hislerinden biriymiş bu… İçimdeki küçük Şevval’e hediyem olsun" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Şevval Şahin
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