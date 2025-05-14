Şevval Şahin, kendisine at aldı
Şevval Şahin, atçılığa olan ilgisini bir adım ileri taşıdı. Kendisine bir at satın alan Şahin, duygularını sosyal medya hesabında paylaştı; "İçimdeki küçük Şevval'e hediyem olsun
Giriş: 14.05.2025 - 23:05 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:37
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından bulunduğu dikkat çekici paylaşımla gündeme geldi.
Atçılığa merak saran Şevval Şahin, kendisine bir at satın aldığını takipçilerine duyurdu.
Atıyla birlikte paylaşımda bulunan Şevval Şahin; "Dünyanın en güzel hislerinden biriymiş bu… İçimdeki küçük Şevval’e hediyem olsun" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram
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