Şevval Sam'dan ortak ve zamansız şarkılar
Şevval Sam, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Aşkı Bulacaksın' adlı konsept konserinde müzikseverlerle buluştu. Sam, ortak ve zamansız şarkılar seslendirdi
Şevval Sam, Vigor Kültür Sanat organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluştu.
Şevval Sam, özel senfonik konseri 'Aşkı Bulacaksın’' konseptiyle ilk kez İstanbul’da sahne aldı.
Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, elli kişilik Pera Filarmoni Orkestrası’nın eşlik ettiği konserde sanatçıya, kendisini izlemeye gelen dört bin kişilik koro eşlik etti.
Şevval Sam, konserinde seyircilerle bol bol sohbet de etti.
Sanatçı; 'Aşkı Bulacaksın', 'Beni Anlama', TSM Valsler, 'Libertango', 'Özleyiş', 'Bozcaada', 'Ellerin İlkbahar', 'Gül Güzeli', 'Karadeniz, Hayde Yar', 'Hey Gidi Karadeniz', 'Gelevera Deresi-Ander Sevdaluk', "Pontus-Gemiler Giresun’a", 'Ben Seni Sevduğumi', "S’agapo", 'İzmir Kavaklarını', 'Olmasa Mektubun', 'Telli Telli', 'Sevmek Zamanı' gibi Akdeniz’den Karadeniz’e, tangolardan, Türk valslerine uzanan, farklı dillerdeki ortak ve zamansız şarkıları seslendirdi.