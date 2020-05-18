Seyahat kısıtlamasına yönelik yeni bir karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada seyahat kısıtlamasına yönelik alınan kararı duyurdu. Peki Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Seyahat kısıtlaması olan iller hangileri? İşte detaylar...

SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır." dedi.

SEYAHAT KISITLAMASI OLAN İLLER HANGİLERİ?

24 büyük il arasında bulunan 9 ilde seyahat kısıtlaması kalktıktan sonra, kısıtlamanın devam ettiği iller şöyle; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru linkine tıklayarak devam edin. Buradaki formu eksiksiz doldurun. Başvurunuz Seyahat İzin Kurulu'na iletilecek ve Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir" veya "Başvurunuz ret edilmiştir" şeklinde SMS üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurusu kabul edilen yolcular, otogarlarda oluşturulan başvuru masalarından T.C. Kimlik Numarası ile doğrulamaları yapıldıktan sonra kabul edilecektir.