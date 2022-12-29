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Seyir halindeyken TikTok'ta canlı yayın açan şoförün işten çıkarılması haklı fesih sayıldı

Son dönemde sıkça rastlanan ve seyir halindeyken trafiği tehlikeye atan TikTok'tan canlı yayın olaylarına Diyarbakır'dan emsal olacak bir karar geldi. Buna göre seyir halindeyken canlı yayın açan şoförün işten çıkarılması iş mahkemesi tarafından haklı fesih sayıldı

Arabada TikTok canlı yayını yapan kişi için şok karar! İşten kovuldu ve... - En son haberler
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AA

Diyarbakır 1. İş Mahkemesi, seyir halindeyken farklı tarihlerde sosyal paylaşım platformu TikTok'ta canlı yayın yapan şoförün iş akdinin 7 yıl çalıştığı şehirler arası otobüs firmasınca feshedilmesini haklı buldu.

AA'da yer alan habere göre Diyarbakır'da yaşayan ve bir şehirler arası otobüs firmasında 7 yıldır şoför olarak görev A.Ö, otobüs kullanırken farklı tarihlerde sosyal paylaşım platformu TikTok'ta canlı yayın açtığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bunun üzerine A.Ö, avukatı aracılığıyla çalıştığı otobüs firmasına "alacak" davası açtı.

"ÖDENMEYEN ÜCRETLERİM VAR" DEYİP MAHKEMEYE BAŞVURDU

A.Ö'nün avukatı tarafından hazırlanan ve Diyarbakır 1. İş Mahkemesine sunulan dilekçede, şunlar kaydedildi: "A.Ö. uzun yol şoförü olarak 27 Mart 2014-19 Nisan 2021 tarihleri arasında kesintisiz çalışmıştır. Değişik zamanlarda hizmeti SGK bildirilmemiştir. Pandemi gerekçesiyle kısa çalışma uygulamasına tabi olarak SGK'ya eksik çalıştığı bildirilen müvekkilim son 1 yıl her ay tam çalışmasına rağmen 18 gün çalışıyormuş gibi gösterilerek, SGK'ya eksik gün bildirilmiştir. İş akdi 19 Nisan 2021'de hukuka aykırı şekilde, fesih yasağı olmasına rağmen feshedildi. İş akdi feshinde de ihbar süresine uyulmadı. Müvekkilim haftanın 7 günü Diyarbakır'dan İzmir, İstanbul, Bursa, Bodrum gibi yerlere yolcu taşımıştır. Resmi ve dini bayramlarda da çalışan ve buna ilişkin ücret ödenmeyen müvekkilime yıllık izin hakkı da tanınmamıştır. Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma, haftalık tatil, resmi bayram ve asgari geçim indirimi ücretinin davalıdan tahsilini talep ediyoruz."

"DAVRANIŞLARINDA DÜZELME GÖSTERMEDİĞİNDEN İŞ AKDİ FESHEDİLMİŞTİR"

Davalı işveren de avukatı Ayşegül Birtane İpek aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçede, davacının iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işveren tarafından haklı nedene dayalı olarak feshedildiğini savundu.

Dilekçede, "A.Ö. araç kullandığı esnada birçok defa TikTok'ta video çekerek yolcuları trafikte tehlikeye düşürecek davranışta bulunmuştur. Araçta, yasak olmasına rağmen sigara da içmiştir. Şirket tarafından sözlü uyarılmasına rağmen davacı hareketlerine devam ettiği için yolcuların şikayeti üzerine tutanak tutulmuş, davacı tutanaklara imza atmaktan imtina etmiştir. Davranışlarında düzelme göstermediğinden iş akdi haklı nedenle feshedilmiştir. Davacının tüm hak ve alacakları eksiksiz ödendiği için davanın reddine karar verilmesi talep olunur." ifadelerine yer verildi.

Delilleri ve savunmaları inceleyen mahkeme, davacının iş akdinin feshedilmesini haklı bularak, kıdem ve ihbar tazminatı talebinin de reddine karar verdi. Davacının, yıllık izin, fazla mesai, haftalık tatil, ulusal bayram ve asgari geçim indirimi ücreti talebini kabul eden mahkeme, 75 bin 773 liranın davalı tarafından davacıya verilmesini kararlaştırdı.

"YOLCULARIN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTI"

Kararın gerekçesinde şöyle denildi: "Mahkemeye sunulan kayıtlar incelendiğinde davacının TikTok hesabından 26 Şubat 2021, 14 Mart 2021, 15 Mart 2021 ve 23 Mart 2021'de videolar çektiği tespit edilmiştir. 26 Şubat 2021'deki kayıt dışındaki diğer videolarda davacının hem otobüs sürdüğü hem de paylaşıma konu videoları çektiği belirlenmiştir. Davacının yasak olmasına rağmen seyir halindeyken sigara içtiği, iş güvenliğini ve yolcuların güvenliğini tehlikeye attığı belirlendi. Yolcu otobüsü kullanan davacının çok küçük bir dikkatsizliği telafisi imkansız zararlar doğuracaktır. Uzun yol şoförü olan davacının gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil ettiği ve işveren tarafından gerçekleştirilen feshin haklı nedene dayandığı anlaşılmaktadır. Davacı işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir."

Kararda, bir üst mahkemeye itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

"KARARIN EMSAL TEŞKİL EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Davalı işveren avukatı Ayşegül Birtane İpek, karara ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, davacının iş akdinin müvekkili olan şirket nezdinde haklı nedenle feshedildiğini belirtti.

İş Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" dolayısıyla davacının iş akdinin sonlandırıldığını dile getiren İpek, "TikTok uygulaması kullanmasıyla o an yaşanabilecek küçük bir dikkatsizliğin çok büyük zararlara mahal verebileceği, yolcuların can güvenliğinin tehlikeye atıldığı görülmekte. Mahkeme talebimiz doğrultusunda karar verdi. Kararın emsal teşkil edeceğini düşünüyorum." dedi.

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