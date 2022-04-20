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Şeyma Subaşı'yı sinirlendiren iddia!

Geçtiğimiz ay Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı'nın, maddi açıdan zor günler geçirdiği ve bu nedenle eski sevgilisinin aldığı hediyeleri sattığı ileri sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Subaşı, tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi

HABERTURK.COM
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    Şeyma Subaşı, nikah masasına oturmaya hazırlandığı Mohammed Alsaloussi'den ayrılmıştı. Evliliğe giden yolda üçüncü kez Mısırlı iş insanı ile ilişkisini sonlandıran Subaşı, "Tekrar barışmayacağız!" açıklamasını yapmıştı.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    Subaşı hakkında çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı. Maddi açıdan zor günler geçiren ünlü ismin, eski sevgilisinin aldığı hediyeleri satışa çıkardığı ileri sürüldü.

    Şeyma Subaşı'nın ikinci el lüks ürünler alan mağaza ve internet sitelerine onlarca kıyafet, aksesuar sattığı yerine ise replika ürünler satın aldığı iddia edildi.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    "ALMAK DEĞİL, PAYLAŞMAK DAHA DEĞERLİ"

    Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, isyan etti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulunan 31 yaşındaki ünlü isim, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    Bugün hakkımda çıkan yeni bir yalan haberle uyanmışken bu vesileyle sizlerle güzel bir haberi paylaşmak istedim. Yarın, şimdiye kadar yaptığımız gibi kendi kıyafetlerimden seçtiğim parçaları sokak hayvanları yararına satışa çıkarmak üzere hesabıma yükleyeceğiz.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    Subaşı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Benim bugüne kadar şahsi eşyalarımdan hiçbirini kendi çıkarım uğruna satmak gibi bir düşüncem hiç olmadı. Allah da hiçbir zaman bu duruma düşürmesin. Son yıllarda almanın değil paylaşmanın daha değerli olduğunu dünyamızı daha yaşanılabilir bir hale getirmek için sürdürülebilirliği ön plana çıkarmak gerektiğini her seferinde dile getiriyorum. Yani keşke herkes bize verilen bu güzel aklı 'daha faydalı ne yapabilirim?' diye düşünerek kullansa. Her neyse, yalan haberinizin zamanlaması için ayrıca teşekkürler.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    SON KALAN İZİ DE SİLDİRDİ!

    Öte yandan Mohammed Alsaloussi ayrılık kararının ardından "Her işte bir hayır vardır. Buna inanıyorum..." diyen Şeyma Subaşı, eski aşkından kalan son izi de sildirmişti. Subaşı, kolundaki 'Meedo'nun adının yer aldığı dövmenin üzerini kapatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda bu pozunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, böylelikle, "Geri dönüş yok." mesajını da vermiş oldu.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    "BİRLİKTELİĞİMİZİ ANLAŞARAK SONLANDIRDIK"

    Subaşı, fikir ayrılıkları yaşadığı Alsaloussi ile yollarını ayırdıklarını şu sözlerle ifade etmişti:

    Sizlerinde bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığım hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarından saygı ve anlayış rica ediyorum.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    OLAYLI AŞKIN PORTRESİ!

    Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi çiftinin çok konuşulan aşklarının portresini sizler için derledik...
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    19 NİSAN 2021: SEVGİLİSİ UÇAK KAPATTI!

    Subaşı ve Alsaloussi birlikteliğinin en büyük yankı uyandıran olaylarından biri hiç şüphe yok ki uçak kapatma olayıydı. Sevgilisi ve kızı ile birlikte Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı, dönüş için jet bulamadı. Bunun üzerine Alsaloussi de sevgilisine jest yaparak, bir uçağın tüm biletlerini satın aldı. Subaşı'na yapılan bu jest sosyal medyada gündem olurken, ünlü isim kısa sürede Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi. 
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    "HER ZAMAN EN İYİSİNİ HAK ETTİĞİMİ BİLİYORDUM"

    Hakkında çok sayıda tweet atılan Şeyma Subaşı, ardından kendisine gelen eleştirilere, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın." şeklinde yanıt verdi.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    "ONLAR EN İYİSİNİ HAK ETMİYOR MUYDU?"

    Afrika'da yardıma muhtaç çocukların fotoğraflarını yayınlayan Özçelik de, "Peki dünyanın dört bir köşesinde savaş, taciz, açlık, sefalet ve yetimlikle baş etmeye çalışan bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Onlar en özel değil miydi?" mesajını paylaştı.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    BİR TEPKİ DE ONDAN

    Oyuncu Çağlar Ertuğrul da Subaşı ve sevgilisine göndermede bulundu. Ertuğrul, "Katrilyarder Mısırlı sevgiliden rica etsek, sinema salonu kapatır mı? Yeni 'Mortal Kombat'ı büyük perdede izlemek istiyorum." sözleriyle, Subaşı ve sevgilisini ti'ye aldı.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    "BU PARANIN KAYNAĞINI SORMAK LAZIM"

    Ünlü şarkıcı Cenk Eren de, "Bu kadar kolay harcanan paraların kaynakları hep sorunlu olur. Bu imkanlardan yararlanırken bunun kaynağını sormak lazım. Allah korusun, siz sevgiliniz sanarsınız. O sizi başka şeyler için kullanıyordur, haberiniz bile olmaz. Bir de evladınız yanınızda." dedi.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    3 HAZİRAN 2021: SEVGİLİSİNE 'EVET' DEDİ

    Sık sık aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ve mutluluklarını gözler önüne seren Subaşı, daha sonra 3 Haziran'da da Alsaloussi'den evlilik teklifi aldı ve sevgilisine 'Evet' yanıtını verdi.

    "DUYGULARIMI ANLATAMIYORUM"

    Subaşı, teklif sonrasında, "Dünyanın en sevdiğim yerlerinden birinde, hayatımın en büyülü ve unutulmaz bir anı… Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    800 BİN TL'LİK TEKTAŞ İDDİASI

    Sosyal medya hesabından yüzüğünü takipçileriyle paylaşan Subaşı, "Bir elmas gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra Şeyma Subaşı'nın tek taşının 801 bin 540 TL olduğu öne sürüldü.

    Çıkan haberlerin ardından Subaşı, konuyla ilgili, "Biliyorum cevap vermemem lazım arkadaşlar ama her şeyi bildiğini sanan basın bu açıklamayı hak ediyor. Hem de bu açıklamayı çok iyi hissederek yapacağım. Eğer yüzük fiyatını dolar olarak yazsaydınız bir tık yaklaşabilirdiniz" açıklamasını yaptı.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    12 HAZİRAN 2021: MİLYARDER DEĞİL

    12 Haziran'da ise Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Alsaloussi'nin milyarder olmadığına dair iddialar basına yansıdı. Alsaloussi sessizliğini koruyarak, hakkında çıkan haberlere yanıt vermemeyi tercih etti.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    22 HAZİRAN 2021: HAMİLEYİM

    Ardından kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, 22 Haziran'da bebek beklediğini itiraf etti ve evliliklerini de ertelediklerini duyurdu.

    Subaşı, "Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Tüm dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra olacaklar için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    24 HAZİRAN 2021: BEBEĞİNİ KAYBETTİ

    Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı, iki gün sonra ise düşük yaparak, bebeğini kaybettiğini dile getirdi.

    "ÇOK ÜZGÜNÜM"

    İki gün önce hamile olduğunu duyuran Subaşı'dan üzücü haber geldi.  Bebeğini kaybettiğini açıklayan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim." dedi.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    26 HAZİRAN 2021: AYRILDILAR

    Yaşananlardan sonra 26 Haziran'da Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin ayrıldığı öne sürüldü. Ibiza'da görüntülenen Subaşı'nın yanında sevgilisinin ve parmağında da tektaş yüzüğünün olmaması bu dedikoduları alevlendirdi.

    Çıkan haberlerden sonra Subaşı'dan sürpriz bir hamle geldi. Sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesaplarından silen Subaşı, böylelikle ayrılık iddialarını doğruladı.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    28 HAZİRAN 2021: 'DOLANDIRICI' İDDİASI

    Sürpriz ayrılığın yankıları sürerken son olarak Subaşı'nın yollarını ayırdığı Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcığı olduğu ileri sürüldü. Alsaloussi'nin Subaşı'na taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsinin sahte çıktığı da iddia edildi. 
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    CENK EREN: KEŞKE HAKLI ÇIKMASAYDIM

    Geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili, "Bu kadar kolay harcanan paraların kaynakları hep sorunlu olur. Bu imkanlardan yararlanırken bunun kaynağını sormak lazım" diyen Cenk Eren de iddiaların ardından yeni bir paylaşımda bulundu. Eren, "Keşke haklı çıkmasaydım, bir de böyle yazdığım için lince uğramıştım" dedi.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    AYRILIK SONRASI İLK MESAJ

    Subaşı, çıkan dolandırıcılık iddialarından sonra açıklama yaptı. Subaşı, "Bugünkü ayrılığımın nedeni ile ilgili çıkan haber tamamen asılsızdır. Beni arayan gazetecilere söylediğim gibi: Biraz saygı gösterin. Ayrılık doğru ama sebepleri biz de kalsın." dedi.

    "HER ŞEYİN BİR NEDENİ VAR"

    Kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşan Subaşı, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiye, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime bulamıyorum ama sen benim her şeyimsin. Güneş ışığım ve kahramanım olduğun için teşekkürler... Her şeyin bir nedeni var. Ben iyiyim, biz iyiyiz! Tüm destekleriniz için teşekkür ederim." notunu düştü.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    "EVLENMEDEN OLMAZ" DEMİŞTİ

    Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan hamile olduğu yönündeki haberlere, "Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten" sözleriyle yanıt vermişti.

    "HİKAYEMİZ ÇOK UZUN"

    Subaşı ilişkisi hakkında, "Bizim hikaye çok uzun. Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da 'Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük' dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında" şeklinde konuşmuştu.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    "MELİSA İSTEMESEYDİ BU YOLA GİRMEZDİM"

    Evlilik kararıyla ilgili kızının görüşlerini anlatan Subaşı, "Melisa ile abi-kardeş gibiler. Eğer Melisa sevmeseydi, istemeseydi ya da Melisa'dan öyle bir enerji almasaydım asla bu yola girmezdim" demişti.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    "SEVGİLİMİN MALI OLMAKTAN MUTLUYUM"

    Üzerinde, 'Sevgilimin malıyım' yazan tişörtüyle ilgili de konuşan Subaşı, "Ben onun bir malıyım lafını bir obje olarak görmüyorum. Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum yani. Ben seninim, ne yapmak istersin bana... Ben öyle bir mantıktayım. Ben seni en tepeye çıkarayım, sen de beni en tepeye çıkar." sözleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    29 TEMMUZ 2021: BARIŞTILAR

    Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaparken ayrıldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile arasındaki buzları eritti.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    10 AĞUSTOS: AİLECE TATİL

    Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığını duyuran Şeyma Subaşı, 3 ay süren Ibiza tatilinin ardından Türkiye'ye döndü. Subaşı, annesi, babası, kızı Melisa ve sevgilisi ile Bodrum'da tatil yaptı.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    20 AĞUSTOS: AŞKINI HAYKIRDI

    Subaşı ile ayrıldığı dönemde Instagram hesabı açan Mısırlı iş insanı, ilk paylaşımında sevgilisine olan aşkını dile getirdi. Alsaloussi, "Seni bulduğum için şanslıyım aşkım. Bugün, yarın ve sonsuza dek birlikte sevgi dolu bir hayat diliyorum. Seni seviyorum." sözleriyle Şeyma Subaşı'na seslendi.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    16 EYLÜL: "DÜĞÜNÜMÜZÜ HERKES KONUŞACAK!"

    Milyarder sevgilisine "Evet" yanıtını veren Subaşı, düğünü nerede yapacaklarını bilmediğini ifade etti. Şeyma Subaşı, "Meedo bana, 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak!' dedi." şeklinde konuştu.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    26 EYLÜL: DUDAK UÇUKLATAN HEDİYE!

    'Meedo' ile Miami'deki bir restoranda akşam yemeği yiyen Subaşı, sevgilisiyle objektif karşısına geçti. Lüks harcamalarıyla zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturan Şeyma Subaşı'nın mücevherinin fiyatı ise dudak uçuklattı. Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin, kendisine hediye ettiği 160 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 450 bin TL) değerindeki mücevherat dudak uçuklattı. 
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    11 MART 2022: AYRILDILAR

    İstanbul'a dönmesinin ardından "Meedo"yu ailesiyle tanıştıran Şeyma Subaşı, ikinci kez ayrıldıklarını duyurdu. Subaşı, fiklir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini sonlandırdıklarını ifade etti.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    17 MART 2022: BARIŞMAYACAĞIZ!

    Subaşı, Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Neşeli halleriyle dikkat çeken Şeyma Subaşı, aracının içinden muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. 

    Ayrılık kararını, "Her işte bir hayır vardır. Buna inanıyorum..." diyerek yorumlayan Subaşı, gazetecilerin, "Tekrar birliktelik olur mu?" sorusuna yanıt vermişti.

    Net konuşan Şeyma Subaşı, "Tekrar bir barışma olmayacak." açıklamasını yapmıştı.
  • Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

    19 MART 2022: 'MEEDO'YA GÖNDERME

    Şeyma Subaşı'dan yeni bir hamle gelmişti. Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Subaşı, denizde verdiği pozları Instagram'dan yayınlamıştı.

    Ünlü isim, gönderilerine, "Kendini yeterince sev ve saygı duy. Her anın kıymetini bil. Bu hayatta saf, nazik ve iyi bir ruha sahip olmak ve kendine güvenmekten daha önemli bir şey yok." ifadelerini not düşmüştü.

    Şeyma Subaşı'nın bu sözleri "Meedo'ya gönderme!" olarak yorumlanmıştı.

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