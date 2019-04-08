Şeyma Subaşı: Buluşmamıza az kaldı minik meleğim

Şeyma Subaşı, babası Acun Ilıcalı ile Miami'de tatil yapan kızı Melisa'ya özlemini sosyal medya hesabından ifade etti. Subaşı, kızı ile fotoğrafını, "Buluşmamıza az kaldı benim minik meleğim. Küçük güneşime kavuşmak için son 2 gün. Hadi tatilin bitsin artık, gel bekliyorum" notuyla paylaştı