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Ayrıca oyunculuğa da göz kırpan Subaşı, “Açıkçası böyle bir teklif gelirse değerlendirmek isterim yakın çevrem çok komik olduğumu söyler. Dram-komedi olabilir ama diziye ayıracak vaktim yok. Malum Eylül’de Melisa’nın okulu da başlayacak kızıma da vakit ayırmam gerek” açıklamasında bulundu.