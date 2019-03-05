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Subaşı paylaşımlarından sonra gelen yorumlara cevap verdi. Ünlü isim şu sözleri kullandı:

İnsanlar genellikle mantıksız ve bencildirler. Yine de onları affet... Kibarsan, insanlar seni art niyetle suçlayabilir. Yine de kibar ol. Dürüstsen, insanlar seni kandırabilir. Yine de dürüst ol. Mutluysan insanlar seni kıskanabilir. Yine de mutlu ol. Bugün yaptığın iyilik yarın unutulabilir. İyilik yap. Dünyaya elinden gelenin en iyisini yap, ama asla yetmeyebilir. Yine de sen en iyisini yap. Anlayacağın, sonunda her şey sen ve Allah arasında. Zaten hiçbir zaman senin ve onlar arasında değildi...