Şeyma Subaşı tepkilere böyle yanıt verdi

Giriş: 05.03.2019 - 10:48 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanarak İtalyan DJ Guido Siena ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, Venedik'te verdiği pozlarla dikkat çekmişti. İtalya'da ve Fransa'da çeşitli partilere katılan, eğlendiği anları sosyal medya hesabından yayınlayan Subaşı, kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi

  • 1Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    1|41

    Şeyma Subaşı sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

  • 2Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    2|41

    Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl kasım ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

  • 3Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    3|41

    Geçtiğimiz günlerde Nihat Odabaşı'nın objektifinin karşısına geçen Subaşı, "Boşanma elbette iki tarafı da etkileyen bir süreç. Biz uzun yıllar süren birlikteliğimiz ve her şeyin başında birbirimize olan saygımız sebebiyle medeni bir şekilde ayırdık yollarımızı. Hayatımda değişiklikler olsa da en temelde ben her zamanki Şeyma olmaya devam ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

  • 4Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    4|41

    Subaşı dört gün önce Venedik'e gitti.  Bir partiye katılan Subaşı sosyal medyadan fotoğraflarını yayınladı.

  • 5Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    5|41

    Ünlü ismin fotoğraflarına yorum yağdı.

    Subaşı daha sonra sevgilisi Guido Senia için Fransa'ya geçti.

  • 6Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    6|41

    İkili, daha sonra bir grup arkadaşıyla birlikte gece kulübüne gitti.

    Subaşı'nın dansı sosyal medyada yayınlandı.

  • 7Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    7|41

    Subaşı paylaşımlarından sonra gelen yorumlara cevap verdi. Ünlü isim şu sözleri kullandı:

    İnsanlar genellikle mantıksız ve bencildirler. Yine de onları affet... Kibarsan, insanlar seni art niyetle suçlayabilir. Yine de kibar ol. Dürüstsen, insanlar seni kandırabilir. Yine de dürüst ol. Mutluysan insanlar seni kıskanabilir. Yine de mutlu ol. Bugün yaptığın iyilik yarın unutulabilir. İyilik yap. Dünyaya elinden gelenin en iyisini yap, ama asla yetmeyebilir. Yine de sen en iyisini yap. Anlayacağın, sonunda her şey sen ve Allah arasında. Zaten hiçbir zaman senin ve onlar arasında değildi...

  • 8Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    8|41
  • 9Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    9|41
  • 10Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    10|41
  • 11Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    11|41
  • 12Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    12|41
  • 13Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    13|41
  • 14Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    14|41
  • 15Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    15|41
  • 16Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    16|41
  • 17Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    17|41
  • 18Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    18|41
  • 19Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    19|41
  • 20Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    20|41
  • 21Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    21|41
  • 22Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    22|41
  • 23Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    23|41
  • 24Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    24|41
  • 25Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    25|41
  • 26Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    26|41
  • 27Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    27|41
  • 28Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    28|41
  • 29Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    29|41
  • 30Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    30|41
  • 31Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    31|41
  • 32Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    32|41
  • 33Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    33|41
  • 34Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    34|41
  • 35Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    35|41
  • 36Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    36|41
  • 37Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    37|41
  • 38Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    38|41
  • 39Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    39|41
  • 40Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    40|41
  • 41Şeyma Subaşı: Her şey sen ve Allah arasında - Magazin haberleri
    41|41

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0