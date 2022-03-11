"BİRLİKTELİĞİMİZİ ANLAŞARAK SONLANDIRDIK"

Şeyma Subaşı, "Sizlerinde bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık." dedi.

"YAŞADIĞIM HASSAS SÜRECE SAYGI GÖSTERİN"

Ayrıca Subaşı, sözlerini, "Aldığımız bu karar ve yaşadığım hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarından saygı ve anlayış rica ediyorum." şeklinde noktaladı.