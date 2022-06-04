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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin barıştı

Eski sevgilileri yüzünden aralarına kara kedi giren Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin'in küslüğü bitti

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    Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin barıştı

    Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Daha önce aralarından su sızmayan  Şeyma Subaşı ve 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in, eski sevgilileri nedeniyle küstüğü iddia edilmişti.
  • 02
    Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin barıştı

    Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi ile Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral'ın kavga ettiğine ilişkin haberler basına yansıdı. Şahin'in, Marcus Aral'dan ayrıldıktan sonra Alsaloussi ile buluştuğunun iddia edilmesiyle dostların arasındaki ipler kopmuştu.

    TATİLE ÇIKTILAR

    Ancak Subaşı ile Şahin buzları eritti. İkili, dün Bodrum Demirbükü Koyu'nda tatil yaparken görüntülendi.
  • 03
    Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin barıştı

    Subaşı denizin tadını çıkarırken, Şevval Şahin ise güneşlenmekle yetindi.
  • 04
    Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin barıştı

    Şahin, plajda sık sık telefonuyla da ilgilendi. Bir süredir aralarının bozuk olduğuna ilişkin haberlerle gündeme gelen dostlar, tatile birlikte çıkarak 'barıştık' mesajı verdi.
  • 05
    Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin barıştı

    'BEBEĞİMİ KAYBETTİM'

    Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almış ve sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti. Kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, sonunda bebek beklediğini itiraf etmiş ve evliliklerini de ertelediklerini duyurmuştu. Ancak Subaşı bu açıklamasından günler sonra düşük yaparak bebeğini kaybettiğini söyledi.
  • 06
    Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin barıştı

    'SAYGI ÇERÇEVESİNDE YOLLARIMIZI AYIRDIK'

    Çıkan haberlerden sonra Subaşı'dan sürpriz bir hamle geldi. Sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesaplarından silen Subaşı, böylelikle ayrılık iddialarını doğruladı. Subaşı, konuyla ilgili, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" dedi.
  • 07
    Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin barıştı

    AYRILIĞI INSTAGRAM'DAN DUYURDU

    Ünlü manken Şevval Şahin ise, yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral da geçtiğimiz yıl yollarını ayırdı. Şahin, ayrılık haberini Instagram hesabından duyurdu.
  • 08
    Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin barıştı

    "İLİŞKİMİZ SAĞLIKLI DEĞİL"

    Şahin yaptığı açıklamada, "Genelde asla böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım, bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
  • 09
    Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin barıştı

    "BEN DAHA 21 YAŞINDAYIM"

    Çift, ayrılmadan önce evlilik sorularını cevaplamıştı. Aral, "Zaten beraber yaşıyoruz ama çocuk olmadıkça bence evliliğe çok fazla gerek yok. Sonuçta ciddiyiz. Kafada anlaştıktan sonra kağıtta bir imzanın nedeni yok" ifadelerini kullanmıştı. Şahin ise "Arkadaşlar ben 21 yaşındayım. Hayatta öyle şeyler düşünmem şu an, yok" demişti.

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