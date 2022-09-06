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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, çöl partisinde

Şeyma Subaşı ile Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, nikah masasına oturmaya hazırlanırken birlikteliklerini sonlandırmıştı. "Barışmayacağız!" diyen ancak ardından ilişkilerine bir şans daha tanıyan çift, ABD'nin Nevada Çölü'nde düzenlenen geleneksel Burning Man Festivali'ne gitti

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  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Burning Man Festivali'nde - Magazin haberleri

    Şeyma Subaşı, geçtiğimiz mart ayında Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu. Daha önce de ayrılıp, barışan çiftten Subaşı, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık." açıklamasını yapmıştı. Ancak yeniden bir araya gelen ikili, birlikteliklerine bir şans daha vermişti.
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Burning Man Festivali'nde - Magazin haberleri

    Aşkları tam gaz devam eden Subaşı ile Alsaloussi, ABD'nin Nevada Çölü'nde düzenlenen geleneksel Burning Man Festivali'ne gitti. 
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Burning Man Festivali'nde - Magazin haberleri

    Saçlarını örgü yaptıran Şeyma Subaşı, festivalde sevgilisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. 
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Burning Man Festivali'nde - Magazin haberleri

    "BU FESTİVALE 5. KEZ KATILIŞIM OLACAK"

    32 yaşındaki Subaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    En sevdiğim şehirlerden biri olan güzel Miami'den merhaba. Çılgın saçlarımdan anlayabileceğiniz gibi, yine Burning Man'e gidiyorum. Bu, festivale 5. kez katılışım olacak, ama bu sefer benim için daha özel çünkü Meedo'm ile birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için de çok güzel bir deneyim olacak.
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Burning Man Festivali'nde - Magazin haberleri

    GÖCEK AŞIKLARI

    Subaşı, geçtiğimiz aylarda da kızı ve sevgilisiyle birlikte Göcek'te tatil yapmıştı. Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile birlikte yer aldığı tatil pozlarını da takipçileriyle paylaşmıştı.
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Burning Man Festivali'nde - Magazin haberleri

    Öte yandan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin çalkantılı aşkı magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu.

    3 HAZİRAN 2021: SEVGİLİSİNE 'EVET' DEDİ

    Sık sık aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ve mutluluklarını gözler önüne seren Subaşı, daha sonra 3 Haziran'da Ibiza'da Alsaloussi'den evlilik teklifi aldı ve sevgilisine 'Evet' yanıtını verdi.
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Burning Man Festivali'nde - Magazin haberleri

    "DUYGULARIMI ANLATAMIYORUM"

    Subaşı, teklif sonrasında, "Dünyanın en sevdiğim yerlerinden birinde, hayatımın en büyülü ve unutulmaz bir anı… Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Burning Man Festivali'nde - Magazin haberleri

    12 HAZİRAN 2021: MİLYARDER DEĞİL

    12 Haziran'da ise Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Alsaloussi'nin milyarder olmadığına dair iddialar basına yansıdı. Alsaloussi sessizliğini koruyarak, haklkında çıkan haberlere yanıt vermemeyi tercih etti.
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Burning Man Festivali'nde - Magazin haberleri

    22 HAZİRAN 2021: HAMİLEYİM

    Ardından kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, 22 Haziran'da bebek beklediğini itiraf etti ve evliliklerini de ertelediklerini duyurdu. Subaşı, "Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Tüm dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra olacaklar için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Burning Man Festivali'nde - Magazin haberleri

    24 HAZİRAN 2021: BEBEĞİNİ KAYBETTİ

    Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı, iki gün sonra ise düşük yaparak, bebeğini kaybettiğini dile getirdi. İki gün önce hamile olduğunu duyuran Subaşı bebeğini kaybettiğini açıkladı: "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim."

    Daha önce 3 kez barışan çift, yaşananlar sonrasında yine ayrılık kararı aldı.
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Burning Man Festivali'nde - Magazin haberleri

    17 MART 2022: "BARIŞMAYACAĞIZ!"

    Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Subaşı, son olarak ise "Her işte bir hayır vardır. Buna inanıyorum... Tekrar bir barışma olmayacak." açıklamasında bulundu.
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Burning Man Festivali'nde - Magazin haberleri

    "EVLENMEDEN OLMAZ" DEMİŞTİ

    Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl hakkında çıkan hamile olduğu yönündeki haberlere, "Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten" sözleriyle yanıt vermişti.

    "MELİSA İSTEMESEYDİ BU YOLA GİRMEZDİM"

    Evlilik kararıyla ilgili kızının görüşlerini anlatan Subaşı, "Melisa ile abi-kardeş gibiler. Eğer Melisa sevmeseydi, istemeseydi ya da Melisa'dan öyle bir enerji almasaydım asla bu yola girmezdim" demişti.

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