Subaşı paylaşımında, "Mutluluğunu sosyal medyada paylaşma Şeyma. Gönderilerini ve hikayelerini gören herkes senin için mutlu olmaz, falan filan.. Ve ben paylaşıyorum..

Mutluluk bir seçimdir çocuklar ve ben mutlu bir insanım. Bazen onları paylaşmaktan zevk alıyorum. Her neyse, çooook heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.