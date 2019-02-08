Şeyma Subaşı'dan duygusal paylaşım

Giriş: 08.02.2019 - 11:26 | Güncelleme:  

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı 2017 yılında Fransa'da evlenmişti. Ancak ünlü çift bir yıl sonra anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanma sonrası çift ortak verdikleri kararla kızları Melisa'nın Şeyma Subaşı'nda olan velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesi için başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, Melisa'nın annesinde olan velayetini babası Acun Ilıcalı'ya verdi

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    Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı.

     

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    Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ortak bir kararla kızları Melisa Ilıcalı'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı’ya verilmesi için girişimde bulundu. İkili kızlarının velayeti için mahkemeye başvurdu.

  • 3Şeyma Subaşı'ndan duygusal paylaşım - Magazin haberleri
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    Mahkeme, Melisa'nın annesinde olan velayetini babası Acun Ilıcalı'ya verdi. Konu hakkında açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Melisa benimle kalacak" demişti. Subaşı, velayet tartışmalarının ardından duygusal bir paylaşımla kızına olan özlemini dile getirdi.

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    Şeyma Subaşı, velayet açıklamasından sonra sosyal medya hesabından kızı Melisa ile olan fotoğraflarını paylaştı. Subaşı paylaşımına, "Öteki yarım seni çooook özledim, seni tekrardan kucağıma alabilmek için sabırsızlanıyorum çok az kaldı" notunu düştü. 

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