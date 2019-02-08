Şeyma Subaşı'dan duygusal paylaşım

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı 2017 yılında Fransa'da evlenmişti. Ancak ünlü çift bir yıl sonra anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanma sonrası çift ortak verdikleri kararla kızları Melisa'nın Şeyma Subaşı'nda olan velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesi için başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, Melisa'nın annesinde olan velayetini babası Acun Ilıcalı'ya verdi