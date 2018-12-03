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Zeynep Yılmaz ile evliyken tanıştığı Şeyma Subaşı ile birlikte olmaya başlayan ve bu ilişkiden de Melisa adında bir kız çocuğu bulunan Acun Ilıcalı evliliğini bitirmişti. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın evliliğinin neden bittiği ise merak konusu olmuştu.