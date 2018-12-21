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"BİRAZ ENERJİ PATLAMASI YAŞIYOR OLABİLİRİM"



Son olarak bir dergiye verdiği röportajda, "Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim evet, hatta ben de kendimi dinginleştirmeye çalışıyorum ama çalışmalar hala devam ediyor" ifadelerini kullanan Subaşı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.