Şeyma Subaşı: Yine bikinili fotoğraflara başladım

Giriş: 14.03.2019 - 09:49 | Güncelleme:  

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra kızlarının nafaka davasıyla da gündeme gelen Şeyma Subaşı tatil için Maldivler'e gitti. Subaşı buradan yayınladığı fotoğraflardan birinde, "Yine bikinili fotoğraflara başladım" ifadelerini kullandı

  • 1Şeyma Subaşı: Yine bikinili fotoğraflara başladım - Magazin haberleri
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    Geçtiğimiz günlerde, "Benim de elbette bundan önceki ilişkilerimde yaptığım hatalar olmuştur" açıklaması yapan Şeyma Subaşı tatil için bu kez Maldivler'e gitti.

  • 2Şeyma Subaşı: Yine bikinili fotoğraflara başladım - Magazin haberleri
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    Yaşadığı evin Acun Ilıcalı tarafından satışa çıkarıldığı iddialarıyla gündemde olan Subaşı, tatilde sık sık fotoğraf çekilerek sosyal medyadan yayınlıyor.

  • 3Şeyma Subaşı: Yine bikinili fotoğraflara başladım - Magazin haberleri
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    Subaşı, Hindistan cevizini başının üzerine koyarak düşürmeden yürümeye çalıştığı bir videoyu da paylaştı. Videoya "Hayatımı dengeye sokmaya çalışırken ben... Aslında bu kadar kötü değilim..." notunu düştü.

  • 4Şeyma Subaşı: Yine bikinili fotoğraflara başladım - Magazin haberleri
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    Subaşı paylaştığı fotoğraflardan birinde ise, "Yine bikinili fotoğraflara başladım" dedi.

  • 5Şeyma Subaşı: Yine bikinili fotoğraflara başladım - Magazin haberleri
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  • 6Şeyma Subaşı: Yine bikinili fotoğraflara başladım - Magazin haberleri
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  • 7Şeyma Subaşı: Yine bikinili fotoğraflara başladım - Magazin haberleri
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  • 8Şeyma Subaşı: Yine bikinili fotoğraflara başladım - Magazin haberleri
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  • 9Şeyma Subaşı: Yine bikinili fotoğraflara başladım - Magazin haberleri
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  • 10Şeyma Subaşı: Yine bikinili fotoğraflara başladım - Magazin haberleri
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  • 11Şeyma Subaşı: Yine bikinili fotoğraflara başladım - Magazin haberleri
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  • 12Şeyma Subaşı: Yine bikinili fotoğraflara başladım - Magazin haberleri
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  • 13Şeyma Subaşı: Yine bikinili fotoğraflara başladım - Magazin haberleri
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  • 14Şeyma Subaşı: Yine bikinili fotoğraflara başladım - Magazin haberleri
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