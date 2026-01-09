Habertürk
        Haberler Magazin Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi pozitif çıktı - Magazin haberleri

        Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi pozitif çıktı

        Uyuşturucu operasyonu kapsamında kan ve saç örneği alınan Şeyma Subaşı'nın, test sonucunun 'kokain pozitif' olduğu öğrenildi

        Giriş: 09.01.2026 - 16:29 Güncelleme: 09.01.2026 - 16:46
        Uyuşturucu testi pozitif
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, 30 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

        Gözaltı sonrasında kan ve saç örneği alınan Subaşı'nın test sonucu belli oldu. Subaşı’nın, kokain kullandığı tespit edildi. Daha önce uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Şeyma Subaşı hakkında, yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti.

