Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri olan Sezen Aksu hayranlarını korkuttu. 2014 yılından beri tedavi gören Sezen Aksu'nun hastalığı yeniden nüksetti. Peki, Sezen Aksu'nun hastalığı nedir?

SEZEN AKSU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 2014 yılında Kalın Bağırsak İltihabı (Kolit) hastalığına yakalanmıştı. Aksu'nun Kolit hastalığı yeniden nüksedince yeniden tedavi sürecine başladığı öğrenildi.

SEZEN AKSU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sezen Aksu, hastalığın günlük hayatını da etkilediğini şu sözlerle ifade etti;

"Hazır bu satırları yazıyorken, çok önemli bir konuya değineyim isterim. Geçen hafta kalbini sevdiğim Ömür Gedik aradı ve hayvan hakları yasasının bir an önce çıkması için benden de bir video istedi. Kolit ataklarıyla büyük sıkıntım vardı; yapamadım maalesef."

KOLİT HASTALIĞI NEDİR?

Bağırsak iltihabı tıptaki adıyla kolit hastalığı, kalın bağırsağın içindeki ince zarın veya bağırsağın tümünün iltihaplanması sonucu bağırsağın işlevini yerine getirememesine neden olur. Fark edilebilen belirtiler gösterse de tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabilir.

KOLİT BULAŞICI BİR HASTALIK MIDIR, TÜRLERİ NELERDİR?

Kolitin bulaşıcı olan ve olmayan çeşitleri bulunur. Hastalığın en yaygın olanları ise ülseratif kolit ve Crohn hastalığıdır.

- Enterit: Bulaşıcı olan ve olmayan çeşitleri vardır.

- Proktit: Bulaşıcı olan ve olmayan çeşitleri vardır.

- Crohn hastalığı: Bulaşıcı değildir.

- Ülseratif kolit : Bulaşıcı değildir.

- Alerjik kolit: Bulaşıcı değildir.

- Psödomembranöz kolit: Bulaşıcıdır.

- Enfeksiyöz Kolit: Birçok tipi bulaşıcıdır. Ancak bulaşıcı olmayan tipleri de vardır.

- İskemik kolit: bulaşıcı değil.

- Mikroskobik kolit: Bulaşıcı değildir