Nisanda tanışıp, mayısta ilişkiye başlayıp, haziranda nişanlanarak sanat dünyasının en yıldırım aşklarından birine imza atan Mert Fırat ile İdil Fırat, 8 Eylül'de evleniyor.



Habertürk'ten Bülent İpek'in özel haberine göre, Mert Fırat ile İdil Fırat’ın düğün yeri ise Barcelona’dan Çeşme’ye alındı.

SEZEN AKSU DEVREYE GİRDİ

Televizyon ve tiyatro dünyasının ünlü oyuncusu Mert Fırat’ın İdil Fırat’ın babası ünlü iş adamı Önder Fırat’tan onay almadığı, Önder Fırat'ın aile arasındaki nişan törenine bu yüzden katılmadığı konuşuluyor.

Çift, bu nedenle Barcelona’da küçük bir grup karşısında evlenmeyi planlamışlardı. Ancak magazin kulislerinde konuşulanlara göre; eski sevgili Sezen Aksu devreye girerek Önder Fırat’ı direnmekten vazgeçirdi. Aksu, Önder Fırat'ı çok sevdiği kızının mutlu gününde kalıcı bir burukluğa yol açmaması için ikna etti.

BABA KIVANÇ’LA İLİŞKİSİNE DE KARŞIYDI

İdil Fırat’ın evliliğin eşiğinden döndüğü ve 2010 yılında ayrıldığı ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’la ilikisine de baba Önder Fırat karşı çıkmıştı. İdil Fırat, ayrılık sonrası Vatan’dan Gülşen Yüksel’e verdiği bir röportajda babasının Kıvanç Tatlıtuğ’la ilişkisine karşı çıkması hatta tanışmak bile istememesiyle ilgili bir soruya “O benim babamın kendi kararıdır, böyle uygun gördü. Babam benim her şeyim, ama bazen baba-kız arasında böyle fikir ayrılıkları olabiliyor. Ama bizim ilikimizi babam değil aramıza giren mesafeler bitirdi. ” şeklinde cevap vermişti.





ABD VE LONDRA’DA YÜKSEK EĞİTİM

Önder Fırat’ın Sibel Kerimoğlu ile evliliğinden olan iki çocuğundan büyüğü olan İdil Fırat, babasının da desteğiyle yurt dışında iyi bir eğitim aldı. Dört sene Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan genç kadın, George Washington Üniversitesi'nde Uluslararası Politika bölümünden mezun oldu. Sosyetik güzel yüksek lisansını ise London School Of Economics'te Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yaptı.





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