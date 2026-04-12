Sezgi Sena Akay ile Erdinç Acar evlendi
Model ve oyuncu Sezgi Sena Akay ve iş insanı Erdinç Acar, dünyaevine girdi
Giriş: 12.04.2026 - 10:09
Bir süredir aşk yaşayan Sezgi Sena Akay ile Erdinç Acar, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
İkili, aile fertleri ve yakın arkadaşlarının yer aldığı sade bir tören ile nikâh masasına oturdu.
Büyük gün için beyaz bir tulum giymeyi tercih eden Akay, Acar ile nikâh fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Oyuncu, eşine olan sevgisini şu sözlerle ifade etti: Sen bu hayatta en yüksek sesle ve kendimden emin söyleyebildiğim en güzel 'Evet'sin. Seni her şeyden çok seviyorum.
Öte yandan Sezgi Sena Akay'ın, 2019-2022 yılları arasında evli kaldığı iş insanı Emir Hasoğlu'ndan Ali Kerim adında bir oğlu bulunuyor.
